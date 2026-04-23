Lo spettacolo ' Miles Gloriosus' con Ettore Bassi e Flavio Albanese in scena a Bitonto

Da baritoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ettore Bassi e Flavio Albanese guidano la Compagnia del Sole in una rilettura brillante del classico di Plauto, con la regia di Marinella Anaclerio. Miles Gloriosus è una commedia ironica e attuale che mette in scena il tema dell’adulazione e del potere attraverso la figura di un soldato.🔗 Leggi su Baritoday.it

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