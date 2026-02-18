Lo spettacolo ' Scatole Maneggiare con cura' in scena a Bitonto
Il 22 febbraio va in scena alle 18 al Teatro Traetta di Bitonto va in scena la Piccola Compagnia Impertinente con Scatole. Maneggiare con curaCon Scatole la Piccola Compagnia Impertinente porta in scena la fantasia di una bambina, Lina, che trasforma le scatole in mondi possibili. Tra gioco e conflitto creativo, lo spettacolo riflette sul valore dell'immaginazione e sull'importanza di riconoscere le creazioni dell'altro.
