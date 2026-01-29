Paolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto Kind of Miles al Teatro Chiesa

Da genovatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Chiesa, Paolo Fresu ha portato in scena uno spettacolo che unisce musica e teatro. Il trombettista sardo ha reso omaggio a Miles Davis con il concerto

Paolo Fresu porta in scena un concerto che è anche un’opera musicale e teatrale, ma soprattutto un tributo ad uno dei giganti del jazz del Novecento, Miles Davis.Affiancato da sette musicisti, Fresu narra la storia di una leggenda la cui complessa personalità emerge non solo dal suono.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Paolo Fresu Miles Davis

Paolo Fresu omaggia Miles Davis al Goldoni

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles è un progetto che unisce musica e teatro, ispirato all’opera di Miles Davis.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Paolo Fresu omaggia Miles Davis a diMartedì con il brano 'Berlin'

Video Paolo Fresu omaggia Miles Davis a diMartedì con il brano 'Berlin'

Ultime notizie su Paolo Fresu Miles Davis

Argomenti discussi: Cesena, l’omaggio di Paolo Fresu a Miles Davis al Bonci dal 29 gennaio al 1° febbraio; Musica e teatro nel nome di Miles Davis; Paolo Fresu in concerto per omaggiare Miles Davis; Paolo Fresu al Teatro Bonci con l’omaggio a Miles Davis dal 29 gennaio.

paolo fresu omaggia milesPaolo Fresu omaggia Miles Davis con lo spettacolo-concerto Kind of Miles al Teatro ChiesaPaolo Fresu porta in scena un concerto che è anche un’opera musicale e teatrale, ma soprattutto un tributo ad uno dei giganti del jazz del Novecento, Miles Davis. genovatoday.it

paolo fresu omaggia milesPaolo Fresu in concerto per omaggiare Miles DavisMartedì 3 febbraio, alle ore 20.30, sul palco del Teatro Ivo Chiesa - Teatro Nazionale Genova ( piazza Borgo Pila, 42) arriva Paolo Fresu con kind of Miles, l’omaggio tutto teatrale che ha voluto dedi ... mentelocale.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.