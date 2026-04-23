Un giovane è stato arrestato nel giro di pochi giorni, dopo essere stato fermato due volte in relazione a un’attività di spaccio. Le forze dell’ordine hanno smantellato un sistema di distribuzione di sostanze stupefacenti che si riproponeva con rapidità e continuità, evidenziando la presenza di un meccanismo organizzato. Le indagini hanno portato al fermo dell’individuo coinvolto, già sottoposto a precedenti controlli.

La Spezia, 23 aprile 2026 – Un sistema di distribuzione di droga perfettamente collaudato, capace di rigenerarsi a tempo di record anche dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Durante un servizio mirato tra corso Cavour e piazza Brin, gli agenti della polizia locale hanno documentato una insolita vendita di stupefacenti 'a catena'. Al centro della vicenda un uomo nordafricano, senza documenti e con numerosi precedenti, che è riuscito a tornare in attività a sole quarantotto ore dal suo ultimo fermo. Il soggetto era stato infatti arrestato il 20 aprile per reati identici, ma una volta libero ha ripreso immediatamente a gestire i suoi traffici nell'Umbertino.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spaccio 'a catena': arrestato pusher già fermato due giorni prima

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