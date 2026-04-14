Accampamento da spaccio | pusher di 24 anni fermato sulla Statale 38 e arrestato

Un giovane di 24 anni è stato fermato sulla Statale 38 durante un controllo. Nell’auto, oltre a generi alimentari, sono stati trovati tappeti, coperte, tende e pentolame, elementi che sembrano essere stati utilizzati per allestire un accampamento. La presenza di questi oggetti ha portato all’arresto del ragazzo, ritenuto coinvolto in attività di spaccio, in un’area isolata tra Chiuro e altri comuni della zona.

Chiuro (Sondrio) – In auto aveva viveri, ma pure tappeti, coperte, tende e pentolame per ricreare casa e bottega, anzi, supermarket della droga contando nella discrezione offerta da una sistemazione nella natura. Ancora una volta, però, la sinergia tra Polizia di Stato di Sondrio e Guardia di Finanza di Tirano con il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria si è rivelata efficace nel contrasto al traffico di droga nei boschi. La conferma questa mattina, quando un cittadino extracomunitario è stato r intracciato e arrestato per traffico di sostanze stupefacenti dai militari che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Sondrio su richiesta della locale Procura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accampamento da spaccio: pusher di 24 anni fermato sulla Statale 38 e arrestato Spaccio a Miramare, pusher fermato mentre vende cocainaNell'ambito dei controlli per contrastare lo spaccio di stupefacenti, nella giornata di giovedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza uno... Leggi anche: Droga pronta per lo spaccio in autostrada: fermato pusher 26enne