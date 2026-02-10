Bay contro Cadillac | 1,5 milioni di dollari in gioco per lo spot del Super Bowl e lo sfruttamento creativo

Il regista americano Michael Bay ha portato in tribunale Cadillac, chiedendo 1,5 milioni di dollari. Bay sostiene che la casa automobilistica abbia usato senza permesso alcune sue idee per uno spot pubblicitario trasmesso durante il Super Bowl LX. La causa è aperta e il caso punta a chiarire chi abbia il diritto di sfruttare le idee creative usate in pubblicità di questa portata.

Il regista americano Michael Bay ha intentato una causa da 1,5 milioni di dollari contro la casa automobilistica Cadillac, accusando il brand di aver sfruttato le sue idee creative per lo spot pubblicitario del Super Bowl LX, senza riconoscergli il giusto compenso. La denuncia, depositata la scorsa settimana a Los Angeles, solleva questioni cruciali sulla proprietà intellettuale e le pratiche commerciali nell’industria pubblicitaria. La vicenda ha avuto inizio a novembre, quando Dan Towriss, amministratore delegato della squadra Cadillac F1, contattò Bay con una proposta allettante: dirigere lo spot che avrebbe pubblicizzato l’ingresso del marchio nel mondo della Formula 1, durante uno degli eventi sportivi più seguiti a livello globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

