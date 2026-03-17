Due agenti di polizia hanno salvato un uomo colto da malore lungo l’autostrada a Bassano del Grappa, intervenendo prontamente mentre rientravano dal servizio alle Paralimpiadi. L’uomo, coinvolto in un incidente, si trovava in gravi condizioni quando i poliziotti sono arrivati sul posto e hanno iniziato le manovre di soccorso. L’intervento si è concluso con il trasferimento dell’uomo in ospedale.

Un uomo è stato salvato da morte certa grazie all’intervento tempestivo di due agenti della Polizia di Stato a Bassano del Grappa (Vicenza). Il salvataggio è avvenuto questa mattina quando i poliziotti, di ritorno dal servizio alle Paralimpiadi di Cortina, hanno soccorso un automobilista colto da un improvviso malore e coinvolto in un incidente stradale. L’azione rapida e la professionalità degli agenti sono state decisive per mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dei sanitari. Il malore lungo l'autostrada L’intervento degli agenti e la situazione del conducente Il ruolo decisivo della Polizia di Stato Il malore lungo l’autostrada Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 11 di questa mattina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Colto da un malore lungo l'autostrada a Bassano del Grappa, l'intervento eroico degli agenti gli salva la vita

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"A questo punto, Fantozzi, venne colto da un leggero sospetto" [Cit.] - facebook.com facebook