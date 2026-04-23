Ha un malore in strada | carabiniere fuori servizio gli salva la vita

Nel tardo pomeriggio di ieri, un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita a un anziano che si trovava privo di conoscenza in strada. L’episodio è avvenuto a Livorno e ha coinvolto l’intervento immediato dell’ufficiale, che si trovava nel luogo al momento del malore. L’anziano è stato soccorso e affidato ai sanitari presenti sul posto.

Livorno, 23 aprile 2026 – Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 22 aprile, un carabiniere fuori servizio ha salvato la vita a un anziano privo di conoscenza. Il militare, appartenente alla seconda Brigata Mobile di Livorno, si trovava a passeggio con il cane in piazza Magenta, quando ha trovato un anziano privo di conoscenza, accasciato a terra a seguito di un malore. Grazie all’addestramento il militare è riuscito a mantenere la calma e la la lucidità necessarie ed una volta compresa la gravità della situazione ha intrapreso la procedura salvavita appresa nei corsi BLS (Basic Life Support) impartiti dall’Arma. Nonostante le procedure...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ha un malore in strada: carabiniere fuori servizio gli salva la vita Notizie correlate Carabiniere fuori servizio salva sessantacinquenne dall'attacco di un caneNella mattinata del 5 febbraio scorso, Legnago è stata teatro di un atto di eroismo da parte di un carabiniere fuori servizio. Cantù, la salva mentre viene picchiata in strada: comandante dei carabinieri arresta l’aggressore fuori servizioIl luogotenente interviene in abiti civili e blocca un 24enne accusato di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni La stava colpendo con pugni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Malore in strada a Pasquetta, muore in ospedale dopo settimane: il dramma di Ruggero - BresciaToday; Muore a 60 anni per un malore in strada a Viareggio; Tragedia in strada, uomo colto da malore fatale alla guida della propria auto; Anziano esce di strada con l'auto, soccorso dai Vigili del Fuoco. Ha un malore in strada: carabiniere fuori servizio gli salva la vitaLivorno, il militare a spasso con il proprio cane in piazza Magenta ha prestato soccorso a un uomo privo di conoscenza. Praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’ambulanza ... lanazione.it Si sente male alla guida e finisce fuori strada in autostrada: morto 88enneStava percorrendo l'autostrada A1 quando tra le uscite Capua-Santa Maria Capua Vetere ed ha accusato un malore. Ha perso il controllo della vettura, una Madza 2, con a bordo la moglie, ha tamponato un ... casertanews.it Durante la registrazione, un piccolo malore ha colpito la bellissima Samira Lui, lasciando il pubblico col fiato sospeso... - facebook.com facebook