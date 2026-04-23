In corso la partita tra Venezia e Schio nel campionato di basket femminile A1 2026. Lo score vede le ospiti in vantaggio di 16 punti, con l’ultimo quarto ancora da giocare. Al termine del terzo quarto, la squadra di Schio ha incrementato il vantaggio, portandosi sul 45-61. La partita prosegue con 10 minuti di gioco ancora da disputare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il terzo quarto. Schio allunga nel punteggio e comanda per 45-61 a 10? dalla fine. Adesso a Venezia serve un’impresa per evitare la gara-3. 45-61 Ancora Mavunga. 43-61 12 per Mavunga. 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 12 di Pasa in lunetta. Time out. 40-61 Tripla di Verona. 40-58 Gioco da tre punti per Villa. 37-58 Segna Zandalasini. 37-56 12 per Santucci. 36-56 Verona in contropiede. 36-54 Ancora Andrè. Time out. 36-52 Segna anche Andrè. 36-50 33 ai liberi per Zandalasini. 36-47 Tripla di Conde!!! 36-44 Taglio e canestro di Keys. 36-42 Segna Pan. Si riparte al Taliercio! Schio ha sempre reagito ai tentativi di rimonta della Reyer e va a riposo meritatamente davanti di otto lunghezze.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 45-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: ospiti avanti di 16, inizia l’ultimo quarto

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 13-23, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa fallose, Schio avanti di 10 a fine primo quarto

Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la Reyer

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Grande Reyer: vince a Schio 71-60, lo scudetto si gioca al Taliercio; LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti; Sport oggi in tv, la programmazione di giovedì 23 aprile: tennis, ciclismo, basket e non solo.

LIVE Venezia-Schio 40-61, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: vola via Schio, in difficoltà la ReyerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-61 Ancora Mavunga. 43-61 1/2 per Mavunga. 42-61 Segna il libero Charles. Tecnico a Zandalasini. 41-61 1/2 di ... oasport.it

Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it

Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook

Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com