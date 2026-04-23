LIVE Venezia-Schio 34-42 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | reazione delle ospiti sul finire del primo tempo

Nel quarto di fine primo tempo, la squadra ospite si trova in vantaggio di otto punti sulla squadra di casa. La partita di basket femminile, valida per il campionato A1 2026, si sta svolgendo in diretta e vede le ospiti rispondere prontamente a ogni tentativo di recupero delle avversarie. La differenza di punteggio al momento riflette un equilibrio rotto dai momenti di reazione delle ospiti, che si sono distinte negli ultimi minuti del primo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Schio ha sempre reagito ai tentativi di rimonta della Reyer e va a riposo meritatamente davanti di otto lunghezze. Tra poco il secondo tempo. 34-42 FINE SECONDO QUARTO! 34-42 Gran movimento di Andrè. 34-40 23 per Zandalasini in lunetta. 34-38 12 per Mavunga. 33-38 Andrè risponde subito. 33-36 Gran canestro di Dojkic. 31-36 Canestro non convalidato di Charles. Gli arbitri consultano l’instant replay. 31-36 Canestro di Shepard con fallo tecnico. 31-34 Keys tripla!!!! 28-33 Segna Mavunga. 26-33 Da tre Zandalasini!!! 26-31 12 di Santucci. 25-31 Tap-in di Keys. 25-29 22 di Santucci ai liberi. Time out. 23-29 Tripla di Cubaj sulla sirena!!!! 20-29 02 di Shepard in lunetta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio 34-42, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: reazione delle ospiti sul finire del primo tempo Umana Reyer Venezia v Beretta Famila Schio | Full Basketball Game | EuroLeague Women 2025-26 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 13-23, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa fallose, Schio avanti di 10 a fine primo quarto Leggi anche: LIVE Venezia-Schio 0-0, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia gara-2 delle finali scudetto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming; Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti. LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a dueCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Famila Wuber Schio-Umana Reyer ... oasport.it Venezia-Schio oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-2, tv, programma, streamingOggi potrebbero succedere tante cose. Venezia-Schio (ore 20.15), gara-2 della finale scudetto, è destinata ad avere due inevitabili sorti. Una: ... oasport.it Splendida vittoria in trasferta per l’Umana Reyer Venezia in Gara 1 della Finale Scudetto. Battuto il Famila Wuber Schio per 71-60. Giovedì al Taliercio Gara 2 Anna Bigarello - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com