LIVE Venezia-Schio 23-29 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | le lagunare si riavvicinano ad inizio secondo quarto
Nella partita di basket femminile tra Venezia e Schio, il punteggio vede le lagunare avvicinarsi a inizio secondo quarto, dopo aver recuperato terreno. Durante l'incontro, si registrano azioni di rilievo, come un movimento offensivo di un giocatore e un tiro libero realizzato da Zandalasini. La diretta aggiorna costantemente il punteggio, con il risultato attuale di 23-29 e un punteggio parziale di 34-42.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34-42 Gran movimento di Andrè. 34-40 23 per Zandalasini in lunetta. 34-38 12 per Mavunga. 33-38 Andrè risponde subito. 33-36 Gran canestro di Dojkic. 31-36 Canestro non convalidato di Charles. Gli arbitri consultano l’instant replay. 31-36 Canestro di Shepard con fallo tecnico. 31-34 Keys tripla!!!! 28-33 Segna Mavunga. 26-33 Da tre Zandalasini!!! 26-31 12 di Santucci. 25-31 Tap-in di Keys. 25-29 22 di Santucci ai liberi. Time out. 23-29 Tripla di Cubaj sulla sirena!!!! 20-29 02 di Shepard in lunetta. 20-29 Risponde Mavunga. 18-29 Non sbaglia Badiane. 18-27 Sulla sirena Dojkic. 16-27 Grande assist di Sottana, Conde non sbaglia.🔗 Leggi su Oasport.it
Umana Reyer Venezia v Beretta Famila Schio | Full Basketball Game | EuroLeague Women 2025-26
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