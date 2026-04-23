LIVE Venezia-Schio 23-29 A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | le lagunare si riavvicinano ad inizio secondo quarto

Nella partita di basket femminile tra Venezia e Schio, il punteggio vede le lagunare avvicinarsi a inizio secondo quarto, dopo aver recuperato terreno. Durante l'incontro, si registrano azioni di rilievo, come un movimento offensivo di un giocatore e un tiro libero realizzato da Zandalasini. La diretta aggiorna costantemente il punteggio, con il risultato attuale di 23-29 e un punteggio parziale di 34-42.