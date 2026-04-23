LIVE Venezia-Schio A1 basket femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa possono chiudere i conti

Benvenuti alla diretta testuale di gara-2 delle finali Scudetto della Serie A1 di basket femminile. La partita si svolge tra le padrone di casa e la squadra ospite, con le prime che hanno l'opportunità di chiudere il confronto. La partita è in corso e saranno aggiornati i punteggi e gli eventuali momenti salienti nel corso dell'incontro. Potete cliccare sul link per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di gara-2 delle finali Scudetto della Serie A1 di basket femminile. Questa sera, alle ore 20.15 nel Palasport Taliercio, si alzerà infatti il sipario sulla seconda sfida tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Beretta Schio. Il match di questa sera potrebbe essere già decisivo. In caso di vittoria la formazione di casa alzerà infatti il quarto Scudetto della sua storia. Facendo un passo indietro, la serie tra le due compagini più forti d’Italia è stata inaugurata lunedì con il successo a sorpresa in trasferta di Venezia. Schio, davanti ai propri tifosi, ha fallito l’opportunità di conquistare il primo punto e questa sera dovrà giocare un match da dentro o fuori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti Notizie correlate LIVE Schio-Venezia 39-33, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le scledensi rimangono a +6 all’intervallo lungoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Canestro di Kaila Charles sulla sirena non valido: si rimane quindi sul 39-33 per Schio su Venezia con cui... LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Schio-Venezia 60-71, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: la Reyer fa saltare subito il fattore campo, 16 punti di Mariella Santucci; Techfind Serie A1, playoff - Al via la serie finale tra Schio e Venezia; LIVE Venezia-Schio, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa possono chiudere i conti; Techfind Serie A1 Femminile , playoff - Al via la serie finale tra Schio e Venezia. Schio-Venezia oggi, A1 basket femminile 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingInizia la finale scudetto della Serie A1 di basket femminile 2026! Oggi lunedì 20 aprile alle ore 20:15 la Famila Wuber Schio e l’Umana Reyer Venezia si ... oasport.it LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudettoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it Parte con il botto la finale della Serie A1 Femminile: l’Umana Reyer Venezia si prende Gara 1 superando in trasferta il Famila Wuber Schio per 60-71, grazie a una ripresa di alto livello su entrambi i lati del campo. - facebook.com facebook Colpo di mano della Reyer Venezia: è sua gara-1 di finale scudetto a Schio, e giovedì ci sarà la decisiva sfida al Taliercio nella serie 2 su 3 x.com