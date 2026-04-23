LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi

Oggi si svolge una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026, con la corsa che si concentra sui tentativi di fuga. Durante la gara, il gruppo principale sta cercando di controllare gli attaccanti e di evitare che si creino divisioni significative nel plotone. A circa metà percorso, uno dei corridori ha tentato di allontanarsi dal gruppo, ma il tentativo non è ancora riuscito a portare a termine una fuga definitiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 Come accaduto ieri prova ad uscire dal gruppo Rodriguez (EF Education EasyPost). 14:52 Scollina Jasch, per il tedesco ora 20 km di cui una dozzina in discesa. Un minuto esatto di vantaggio per il corridore della Tudor Pro Cycling Team. 14:51 Walter Calzoni e Chris Harper scortano Pidcock, con Pellizzari incollato alla ruota del britannico. 14:51 Jasch non perde rispetto al gruppo dei big. 1’10” di margine per il tedesco, ma i compagni di squadra di Pidcock sollecitano ora l’andatura quando mancano 500 metri allo scollinamento. 14:48 Alle sue spalle la coppia composta da Kepplinger e Raccani. 14:47 Ne ha di più in salita Jasch rispetto ai compagni di fuga.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 50 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:24 Continuano a lavorare in gruppo gli uomini Tudor Pro Cycling Team. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitivi a 40 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; DIRETTA Tour of the Alps 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a Pellizzari; Tour of the Alps 2026, 4ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:38 Intanto Quinn si è portato al comando della classifica dedicata agli scalatori. Lo statunitense balza a ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pidcock si prende la rivincita su Dati. Bernal guadagna gli abbuoni e si avvicina a PellizzariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it Il grande cantante in tour con una serie di spettacoli per celebrare i 60 anni del brano più rappresentativo e importante della sua carriera: ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, sarà all’Unipol arena il 24 aprile - facebook.com facebook Il tour #MaNoiSiamoFuoco - Capitolo II parte oggi da Genova. Ci vediamo al Palateknoship per ricominciare il nostro viaggio! Andate in pace e così sia #Annalisa #MaNoiSiamoFuoco x.com