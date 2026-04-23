LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | cinque in fuga con un minuto sul gruppo

Oggi si svolge la tappa del Tour of the Alps 2026, con cinque ciclisti in fuga e un vantaggio di circa un minuto sul gruppo principale. Alle 11.44, l’americano Sean Quinn, in forza alla squadra EF Education-EasyPost, è stato il primo a transitare sul GPM di Passo Bordala. La corsa continua a seguire l’evoluzione di questa fuga e le strategie delle squadre in gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44: A passare per primo sul GPM di Passo Bordala è stato l’americano Sean Quinn (EF Education-EasyPost). 11.41: Il gruppo ha un ritardo oltre il minuto dai cinque fuggitivi. 11.38: Ci si avvicina sempre ala conclusione della salita di Passo Bordala. 11.34: Mancano solo tre chilometri al GPM di Passo Bordala. 11.31: Il vantaggio dei cinque fuggitivi continua a crescere e diventa di quaranta secondi. 11.28: Rilanciano nuovamente l’azione Jasch Lennart (Tudor), Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Cristopher Jensen (Jayco AlUla), Simone Raccani (Team UKYO) 11.26: Tentativo andato a vuoto e gruppo nuovamente compatto.🔗 Leggi su Oasport.it

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