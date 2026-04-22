LIVE Tour of the Alps 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto sul Passo Castrin si ritira Finn

Oggi è in corso una tappa del LIVE Tour of the Alps 2026 con il gruppo che si mantiene compatto sul Passo Castrin. Durante la corsa, uno dei ciclisti ha deciso di ritirarsi. Sono previste diverse dirette per seguire le gare, tra cui la Freccia Vallone maschile dalle 11.50 e quella femminile dalle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 11.29 la velocità media della prima ora di corsa è stata di 43,2 kmh. 11.27 Raggiunto solo Pickering, il gruppo ritorna compatto 11.26 Il gruppo raggiunge i fuggitivi, rimane al comando in solitaria solo Finlay Pickerig (Team Jayco AlUla). 11.23 Ora il plotone è a 10 secondi dai battistrada. 11.21 Nel gruppo tira la Red Bull – BORA – hansgrohe. 11.18 Cresce leggermente il vantaggio dei fuggitivi, ora di 22”. 11.15 Fine della gara per Urlik Tvedt (Team Picnic PostNL) e Manabu Ishibashi (Team Ukyo).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto sul Passo Castrin, si ritira Finn Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto in fuga sul Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa del Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: montagna a volontà. Fuga o sprint tra gli uomini di classifica?; TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO SULLA STRADA VERSO ARCO; Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?; Il Tour of the Alps 2026 si vedrà in tv sulla RAI? Programma, orari, streaming. LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ascesa del Passo Castrin, si ritira FinnCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 ... oasport.it TOUR OF THE ALPS. CASTRIN E ANDALO, DUE LUNGHE SALITE SULLA STRADA PER ARCOScatta dal fondovalle della bassa Val Venosta la terza frazione del Tour of the Alps 2026, 175, 1 chilometri da Laces, in Alto Adige, ad Arco, in Trentino. Dopo 26 chilometri di pianura, a Lana il ... tuttobiciweb.it