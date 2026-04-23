LIVE Paolini-Siegemund 3-6 4-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | reazione dell’azzurra nel 2° set

Nella partita di oggi a Madrid, l'italiana ha vinto il primo set contro l’avversaria con un punteggio di 3-6, per poi aggiudicarsi il secondo set 4-1. Durante il secondo parziale, l'azzurra ha commesso un errore con una risposta lunga, mentre il gioco è stato interrotto con la giocatrice tedesca al servizio e con un colpo di diritto. La partita segue in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e sulle azioni delle due tenniste.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e dritto per Paolini 4 -1 Gioco Siegemund: lunga la risposta di Paolini. A-40 Ace! 40-40 Altro errore da fondo per Siegemund. Si rimane in questo quinto game A-40 Prima ad uscire e volee vincente dalla parte opposta. 40-40 Doppio fallo. Seconda A-40 Rovescio lungolinea vincente di Siegemund che sorprende Paolini con questa soluzione. 40-40 In rete il rovescio in uscita dal servizio di Siegemund 40-30 Siegemund prova a salire sulla palla, ma il colpo si stampa sul nastro. 40-15 Lunga la risposta di dritto di Paolini 30-15 In rete la risposta di dritto dell’azzurra. 15-15 Ottima risposta di Paolini 15-0 Prima al centro vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 4-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: reazione dell’azzurra nel 2° set Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 3-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: reazione dell’azzurra nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il dritto in avanzamento di Paolini 3-0 Break Paolini: in rete il rovescio lungolinea della... LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 4-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: reazione dell’azzurra nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Break Siegemund: risposta profonda della tedesca, l'azzurra non controlla il rovescio. 30-40 Splendido ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook