LIVE Paolini-Siegemund 3-6 3-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | reazione dell’azzurra nel 2° set

Al torneo WTA di Madrid, l'incontro tra un'italiana e una tedesca prosegue con il secondo set in corso. Dopo aver perso il primo parziale per 6-3, l'azzurra ha ottenuto un break nel secondo set, portandosi avanti 3-0. Durante lo scambio, è stato visto un dritto in avanzamento della giocatrice italiana e un rovescio lungolinea della tedesca che è finito in rete. La partita è aggiornata in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 In rete il dritto in avanzamento di Paolini 3-0 Break Paolini: in rete il rovescio lungolinea della tedesca. Urlo a pieni polmoni per l’italiana. 30-40 Buona copertura della rete di Siegemund che dopo il serve&volley con una stop volley si distende sulla rete ed in allungo trova la volee vincente. 15-40 Paolini alza la traiettoria del rovescio con cui trova buona profondità. Siegemund va fuori giri e colpisce male il colpo bimane, che termina ampiamente fuori. 15-30 Prima ad uscire e dritto lungolinea vincente. Primo punto vinto dalla tedesca nel secondo set. 0-30 Risposta profonda e centrale per Paolini che costringe Siegemund ad accorciare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 3-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: reazione dell’azzurra nel 2° set Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set da dimenticareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Break Siegemund: risposta profonda della tedesca, l'azzurra non controlla il rovescio. 30-40 Splendido ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook