LIVE Paolini-Siegemund 3-6 6-2 4-3 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra consolida il break

Al torneo WTA di Madrid, la partita tra due giocatrici si sta disputando in tempo reale. Dopo aver perso il primo set, una delle due atlete ha vinto il secondo, portandosi avanti nel terzo. Attualmente il punteggio vede una delle due in vantaggio con un break consolidato. La partita prosegue con scambi rapidi e risposte precise, mentre le giocatrici si affrontano per ottenere il punto decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ottima risposta di Siegemund che si apre il campo e chiude con i dritto successivo 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Pizzica la riga la smorzata in contropiede di Paolini dopo l’accelerazione con il rovescio incrociato 15-0 Prima vincente per l’azzurra 4-3 Gioco Siegemund: in corridoio la risposta di rovescio di Paolini. 40-30 Paolini accelera con il rovescio lungolinea e poi trova una splendida smorzata 40-15 Termina di poco in corridoio il rovescio stretto di Paolini 30-15 Smorzata perfetta della tedesca dopo il servizio 15-15 Lungo il rovescio incrociato di Paolini 0-15 Servizio e dritto per Siegemund.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 4-3, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra consolida il break Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nuovo break per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Paolini spinge bene con il dritto e si presenta a rete. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Madrid, si parte! Il Masters 1000 è LIVE su Sky. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al centro, schiaffo al volo di dritto e smash vincente per Siegemund. 30-30 Lungo il dritto della ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it La reazione di Jas Paolini concede solo 2 game a Siegemund nel secondo parziale, portando il match al terzo e decisivo set! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook