LIVE Paolini-Siegemund 3-6 6-2 2-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | nuovo break per l’azzurra

Nella partita di oggi in programma a Madrid, l’azzurra ha vinto il secondo set e ottenuto un nuovo break nel terzo, portandosi sul 2-1. La sfida tra Paolini e Siegemund è in corso, con il punteggio attuale di 3-6, 6-2, 2-1. In questa fase, l’italiana ha risposto bene con il dritto e si è avvicinata alla rete. La partita è aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Paolini spinge bene con il dritto e si presenta a rete. Siegemund indovina l’angolo dell’attacco ed in allungo trova il passante di dritto lungolinea. 15-15 L’azzurra ha troppa fretta di chiudere il punto e cerca subito il vincente da fondo, senza però trovare il campo. 15-0 Paolini legge in anticipo le intenzioni di Siegemund, che gioca una smorzata ad incrociare su cui l’italiana chiude con il dritto lungolinea. 2-1 Break Paolini: doppio fallo per la tedesca che perde ancora il servizio. Seconda 30-40 In corridoio la risposta di dritto di Paolini che aveva provato a disinnescare il serve&volley di Siegemund.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 2-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: nuovo break per l’azzurra Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... LIVE Paolini-Siegemund 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura per la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Siegemund 30-30 Doppio fallo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio e dritto 0-15 Prima al centro e smorzata per Siegemund. Paolini parte in anticipo e trova il ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it La reazione di Jas Paolini concede solo 2 game a Siegemund nel secondo parziale, portando il match al terzo e decisivo set! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook