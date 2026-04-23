LIVE Paolini-Siegemund 2-4 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurra recupera un break

Al torneo WTA di Madrid, nel secondo set, la giocatrice tedesca ha conquistato un break portandosi sul 4-2 contro l’italiana. Durante lo scambio, la tedesca ha sorpresa la rivale con un lungolinea di dritto che ha costretto l’azzurra a rispondere in modo più aggressivo, portando alla perdita del servizio. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sulle variazioni di punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e a consegnarsi. Game importante per l’azzurra 15-15 Lungo il dritto in uscita dal servizio di Paolini che era salita bene sopra la palla dopo una seconda carica ad uscire. 15-0 Prima vincente per l’italiana 2-4 Break Paolini: ancora una smorzata di Siegemund, ma questa volta la palla si ferma in rete. La tedesca ha provato ad uscire da uno scambio intenso. 15-40 Prima ad uscire e dritto vincente di Siegemund, velocissima ad uscire dal movimento del servizio e brava a trovare il vincente su una risposta profonda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un break Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura per la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Siegemund 30-30 Doppio fallo. LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra cerca una svoltaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Diretta Siegemund - Paolini (Mutua Madrid Open). LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Break Siegemund: risposta profonda della tedesca, l'azzurra non controlla il rovescio. 30-40 Splendido ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com Wta Madrid, segui live la sfida di oggi tra Paolini e Siegemund https://sl1nk.com/q39tqn4 - facebook.com facebook