LIVE Paolini-Siegemund 3-6 6-2 2-2 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | la tedesca recupera il break

Al torneo WTA di Madrid, la partita tra Paolini e Siegemund procede con il punteggio di 3-6, 6-2, 2-2. La tedesca ha recuperato un break nel secondo set e si trova in parità nel terzo. Durante il match si sono verificati scambi intensi, con Siegemund che ha messo in mostra abilità a rete e un servizio preciso. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il dritto della tedesca. 30-15 Grande stop volley di Siegemund che dimostra tutta la propria qualità a rete 15-15 Servizio e dritto 0-15 Prima al centro e smorzata per Siegemund. Paolini parte in anticipo e trova il vincente. 2-2 Break Siegemund: risposta profonda della tedesca che poi chiude con il dritto lungolinea. 15-40 Dritto in lungolinea di Siegemund. Scappa la difesa di Paolini 15-30 Paolini spinge bene con il dritto e si presenta a rete. Siegemund indovina l’angolo dell’attacco ed in allungo trova il passante di dritto lungolinea. 15-15 L’azzurra ha troppa fretta di chiudere il punto e cerca subito il vincente da fondo, senza però trovare il campo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca recupera il break Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura per la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Siegemund 30-30 Doppio fallo. LIVE Paolini-Siegemund 1-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca torna avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al centro e demivolee di Siegemund che poi riscappa all’indietro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Madrid, si parte! Il Masters 1000 è LIVE su Sky. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 2-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: la tedesca recupera il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Prima al centro, schiaffo al volo di dritto e smash vincente per Siegemund. 30-30 Lungo il dritto della ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it La reazione di Jas Paolini concede solo 2 game a Siegemund nel secondo parziale, portando il match al terzo e decisivo set! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook