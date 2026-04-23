LIVE Paolini-Siegemund 0-1 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | break in apertura per la tedesca

Al torneo WTA di Madrid, la partita tra Paolini e Siegemund è iniziata con un break in apertura a favore della tedesca, che si trova avanti 1-0. Nel primo game, Siegemund ha commesso un doppio fallo, portando il punteggio a 30-30, prima di realizzare un dritto in uscita dal servizio che ha portato il punteggio a 30-40.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Siegemund 30-30 Doppio fallo. 30-15 Siegemund gioca un rovescio incrociato profondo a prendere campo e poi chiude con il lungolinea successivo 15-15 Risposta profonda di Paolini che pizzica la riga di fondo 15-0 Prima al corpo di Siegemund che poi trova la smorzata vincente. Al servizio Laura Siegemund 0-1 Break Siegemund: la tedesca aggredisce la seconda e trova la risposta vincente. Scuote la testa Paolini. Seconda 40-A Siegemund contiene bene l’accelerazione di rovescio di Paolini e poi cambia con il dritto in recupero che atterra sulla riga 40-40 Risposta vincente di Siegemund che impatta bene il dritto A-40 Prima ad uscire vincente.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura per la tedesca Notizie correlate Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 4-6, 1-4, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: la coppia russo-tedesca è avanti di due break in questo secondo parziale Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Zvonareva/Siegemund, 0-1, WTA Dubai 2026 in DIRETTA: break in avvio della tedesca e della russa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: azzurra per provare a scacciare le difficoltà; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; Diretta Siegemund - Paolini (Mutua Madrid Open). LIVE Paolini-Siegemund 0-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: inizia il torneo dell’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Il programma sul campo 4 è iniziato con la vittoria di Terence Atmane su Miomir Kecmanovic per 6-4,7-5. oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com Wta Madrid, segui live la sfida di oggi tra Paolini e Siegemund https://sl1nk.com/q39tqn4 - facebook.com facebook