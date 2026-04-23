LIVE Paolini-Siegemund 3-6 6-2 1-0 WTA Madrid 2026 in DIRETTA | break in apertura di 3° set

Al torneo di Madrid, nel match tra Paolini e Siegemund, il secondo set si è concluso con la vittoria della tennista tedesca per 6-2. Nel terzo set, Paolini ha subito un break all’inizio, portando il punteggio sul 1-0. Durante lo scambio, Paolini ha tentato un rovescio in uscita dal servizio che ha toccato il nastro, mentre Siegemund ha risposto con un colpo di rovescio a metà rete.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Sul nastro il rovescio in uscita dal servizio di Paolini 15-0 A metà rete la risposta di rovescio di Siegemund. Al servizio Jasmine Paolini 1-0 Break Paolini: splendida risposta di dritto dell’azzurra che impatta bene con il dritto incrociato, trova l’incrocio delle righe ed ottiene il vincente. Seconda 30-40 Buona prima ad uscire della tedesca. In corridoio la risposta di dritto 15-40 Risposta profonda di Paolini. In rete il rovescio di Siegemund. 15-30 Lunghissimo il dritto di Paolini che aveva provato ad alzare la traiettoria dopo una buona risposta profonda. 0-30 Si stampa sul nastro il dritto lungolinea di Siegemund.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura di 3° set Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 0-1, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura per la tedescaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 In corridoio il dritto in uscita dal servizio di Siegemund 30-30 Doppio fallo. LIVE Paolini-Siegemund 2-4, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra recupera un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Siegemund ruba il tempo a Paolini con il lungolinea di dritto che costringe l’azzurra ad accorciare e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming; Live Laura Siegemund - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 23/04/2026; Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; LIVE Paolini-Siegemund 3-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set da dimenticare. LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, 1-0, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: break in apertura di 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Risposta profonda di Paolini. In rete il rovescio di Siegemund. 15-30 Lunghissimo il dritto di Paolini che ... oasport.it Paolini diretta Wta Madrid: segui la sfida di oggi contro Siegemund liveAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it Inizia il cammino di Jasmine Paolini a Madrid: l'azzurra sfida Laura Siegemund sul Court 4! x.com DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'incontro tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund. L'azzurra fa il suo esordio nel WTA di Madrid per scacciare i dubbi delle ultime settimane. - facebook.com facebook