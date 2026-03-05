Sondrio attimi di concitazione all’ufficio tecnico comunale | interviene la polizia locale

Nella mattinata di mercoledì 4 marzo, all’interno dell’ufficio tecnico del Comune di Sondrio, un uomo di origini straniere ha avuto un episodio di escandescenza. I dipendenti comunali hanno richiesto l’intervento della polizia locale per gestire la situazione. La scena si è svolta in un contesto di tensione, con i presenti che hanno assistito a momenti di concitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato negli uffici comunali di piazzale Valgoi per alcune pratiche che erano state fissate per le prossime giornate. Di fronte all’impossibilità di espletarle immediatamente, avrebbe iniziato ad agitarsi sempre più, anche a causa di un’incomprensione sulle modalità e sui tempi delle procedure, alzando i toni e creando una situazione di forte preoccupazione tra il personale presente. Compresa la situazione e l’evidente stato di agitazione dell’individuo, i dipendenti hanno preferito non alimentare la tensione e hanno richiesto l’intervento degli agenti della polizia locale. La volante, giunta in loco con prontezza e non passata inosservata, è intervenuta per riportare la calma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

