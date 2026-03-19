Panico fuori da scuola nel napoletano | lite tra un genitore e l’autista del pulmino Interviene la polizia

A Pozzuoli, una lite tra un autista di uno scuolabus e un genitore ha causato panico tra i bambini che aspettavano fuori dalla scuola. La polizia è intervenuta sul posto per calmare la situazione, e al momento non sono state presentate querela o denunce ufficiali. La scena ha provocato timore tra gli studenti e i presenti nelle vicinanze.

A Pozzuoli, una violenta lite tra autista dello scuolabus e genitore terrorizza i bambini. Polizia interviene, nessuna querela viene presentata L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Autista interviene in lite su autobus: «Ho agito per istinto, come farebbe ogni genitore»Un autista della società Mom ha interrotto con decisione una lite violenta scoppiata a bordo di un autobus della linea 120 a Villorba, in provincia... Leggi anche: Violenta lite tra spacciatori, interviene la polizia: sequestrato mezzo chilo di droga Contenuti e approfondimenti su Panico fuori Discussioni sull' argomento Ubriaco semina il caos, panico fuori da un bar di Monte San Pietrangeli: con la chiave telescopica contro una guardia giurata e poi i...; Aggressione all'ospedale di Mestre: mamma scatena il panico nel reparto di Pediatria; Hanno tentato di rapire un bambino in bici per vendere gli organi, l'assessora lancia l'allarme e l'audio diventa virale. Ma è una...; Allarme incendio alla Tower House: panico tra i residenti di via Pisa. Ma era uno scherzo. Inflazione, rincari, crisi geopolitiche: prima di farti prendere dal panico, ricorda che i prezzi si muovono, i mercati anche, ma non tutto è fuori dal tuo controllo. Quando aumentano benzina, bollette e incertezza, ci sono cose concrete che puoi fare: rivedere il - facebook.com facebook MotoGP, Ducati fuori dal podio nel GP Thailandia. Dall'Igna: "Niente panico" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #ThaiGP x.com