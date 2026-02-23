aggredisce cliente in supermercato a reggiolo denunciato

Un giovane straniero di origine africana ha aggredito un cliente in un supermercato di Reggiolo, colpendolo con pugni e minacciando gli altri con una spranga di ferro. La lite è scoppiata nel piazzale Artioli dopo un diverbio tra i due. La polizia ha identificato l’autore dell’aggressione e lo ha denunciato. La scena ha attirato l’attenzione dei testimoni, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori.

Reggiolo (Reggio Emilia), 23 febbraio 2026 - E’ stato formalmente denunciato il giovane straniero di origine africana, che nei giorni scorsi ha aggredito il cliente di un supermercato, in piazzale Artioli a Reggiolo, colpendolo con pugni e minacciando poi i presenti con una spranga in ferro che teneva in mano. La vittima ha riportato traumi lievi, ma l’episodio ha provocato parecchia tensione tra residenti e commercianti, soprattutto perché non sarebbe affatto la prima volta che si verificano situazioni simili ad opera della stessa persona. Si tratta di un 36enne di origine ghanese e senza fissa dimora, che pare stazioni spesso proprio tra il centro e piazzale Artioli a Reggiolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

