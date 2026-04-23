In Brasile, durante la prima tappa della World Boxing Cup a Foz do Iguaçu, si sono disputate diverse gare di pugilato dilettantistico. Tra gli italiani in gara, cinque sono usciti sconfitti, tra cui Malanga e Baldassi, che si sono fermati nel corso della competizione. La partecipazione italiana comprende dodici atleti, di cui otto uomini e quattro donne. Le sfide si sono svolte nelle prime fasi della manifestazione, con risultati che hanno segnato la giornata.

A Foz Do Iguaçu (Brasile) si entra nel vivo della prima tappa della World Boxing Cup, competizione di pugilato dilettantistica a cui prendono parte dodici italiani (otto uomini e quattro donne). Nella terza giornata di incontri in terra sudamericana sono saliti sul ring cinque azzurri, purtroppo tutti sconfitti in un mercoledì decisamente complesso per i nostri colori. Gianluigi Malanga ha perso per split decision (3-2) contro il francese Traoré e così la sua avventura nel tabellone fino a 70 kg si è fermata agli ottavi di finale. Stop agli ottavi di finale anche per Michele Baldassi e Rebecca Nicoli con verdetto unanime nella categoria fino a 60 kg, rispettivamente contro il canadese Al Ahmadieh e la cinese Yu Tian.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia soffre in World Boxing Cup: cinque sconfitte pesanti, Malanga e Baldassi si fermano

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