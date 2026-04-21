World Boxing Cup 2026 cinque vittorie azzurre nel Matchday 1 a Foz do Iguaçu

Nella prima giornata della World Boxing Cup 2026 a Foz do Iguaçu, cinque pugili italiani hanno ottenuto vittorie nel Matchday 1. I nomi dei vincitori sono Gemini, Baldassi, Malanga, Tumminello e Chime, che hanno conquistato i rispettivi incontri, contribuendo a un inizio positivo per la rappresentativa italiana. La competizione continua con le prossime sfide in programma nelle prossime giornate.

Ottimo avvio per l’Italia nella prima tappa della World Boxing Cup: successi per Gemini, Baldassi, Malanga, Tumminello e Chime. Il torneo prosegue fino al 26 aprile. Buon esordio per l’Italia nella prima tappa della World Boxing Cup 2026, in corso a Foz do Iguaçu, in Brasile, dove il Matchday 1 ha regalato risultati positivi per la squadra azzurra impegnata sul ring del Rafain Palace Hotel. La competizione, che culminerà con le finali del 26 aprile, vede la partecipazione di otto pugili italiani nella categoria maschile e quattro in quella femminile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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