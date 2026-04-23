L’Italia rilancia il multilateralismo | asse con l’Onu su cibo stabilità e istituzioni

Oggi a New York, un rappresentante italiano presso le Nazioni Unite ha incontrato la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite. L’incontro ha riguardato temi come il cibo, la stabilità e le istituzioni internazionali. La discussione conferma l’impegno dell’Italia nel rafforzare la collaborazione multilaterale in aree considerate prioritarie nell’ambito dell’agenda globale.

L’ambasciatore italiano presso le Nazioni Unite, Giorgio Marrapodi, ha incontrato oggi a New York la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, in un colloquio che conferma il rafforzamento della cooperazione multilaterale su alcune delle priorità strategiche dell’agenda globale. Secondo quanto riferito dalla missione italiana, l’incontro ha «consentito di fare il punto sulla collaborazione», con particolare attenzione a uno dei settori considerati oggi più critici: la trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari. Un ambito in cui Roma e le Nazioni Unite hanno costruito negli ultimi anni una sinergia sempre più strutturata, anche alla luce delle crescenti interconnessioni tra sicurezza alimentare, cambiamento climatico e stabilità geopolitica.🔗 Leggi su Follow.it

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