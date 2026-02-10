Asse tra Germania e Italia per l’Europa Macron rilancia con gli eurobond e il ‘buy european’

In un momento di forte tensione politica, Macron spinge per gli eurobond e il ‘buy european’, cercando di rafforzare l’unità del continente. Tuttavia, Meloni e Merz si oppongono, dimostrando come la guida dell’Europa sia aperta a diverse interpretazioni e interessi. La scena politica si fa sempre più divisa, e il dibattito tra i leader europei si fa più acceso.

(Adnkronos) – Macron dice una cosa chiara. Meloni e Merz ne sostengono un'altra. Mai come in questa fase, la guida politica dell'Europa è stata così contendibile. Definitivamente archiviato il tradizionale asse franco-tedesco, di fronte alla costante pressione della politica aggressiva di Donald Trump, sembra profilarsi un bivio: l'Europa prenderà la direzione auspicata dalla Francia o.

