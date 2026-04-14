Da Hormuz al nucleare la soluzione è nel multilateralismo Onu

Il primo incontro tra Stati Uniti e Iran si è concluso senza risultati significativi, mettendo in evidenza due aspetti chiave della crisi: il problema del programma nucleare e la gestione delle rotte nello Stretto di Hormuz. La questione riguarda anche il ruolo delle Nazioni Unite nel promuovere un approccio multilaterale, considerato come possibile strada per trovare soluzioni condivise e durature. La situazione rimane tesa e senza intese formali tra le parti coinvolte.

Il fallimento del primo round negoziale tra Stati Uniti e Iran ha evidenziato due nodi essenziali che definiscono la complessità della crisi: la questione nucleare e lo Stretto di Hormuz. Il dossier nucleare vede due istanze difficilmente conciliabili: da un lato il diritto all’uso pacifico dell’energia nucleare, dall’altro l’obbligo di non proliferazione e la sicurezza mediorientale. Gli Stati Uniti, sollecitati dalle preoccupazioni di Israele, hanno chiesto all’Iran la consegna di oltre 400 chili di uranio già arricchito al 60%,, la chiusura dei laboratori sensibili e misure permanenti di controllo. Per Teheran, invece, l’uranio costituisce un deterrente strategico vitale, indispensabile a garantire la propria sicurezza nazionale e a bilanciare le pressioni esterne.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Da Hormuz al nucleare, la soluzione è nel multilateralismo Onu Iran, Tajani: “Leali con Usa ma guerra non è di competenza Nato. No a missione a Hormuz, serve soluzione Onu”(Adnkronos) – "Siamo sempre stati leali con gli Stati Uniti, ma questa guerra non coinvolge un'area di interesse o di competenza della Nato". Leggi anche: L’autonomia dell’Europa è saggia, la distanza da Trump sull’Iran no. Crosetto al Foglio: “L’Onu a Hormuz”