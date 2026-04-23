L’Italia potrebbe decidere di non partecipare alla conferenza sulla transizione in Colombia. Le dichiarazioni ufficiali del governo sono state contrastanti e hanno suscitato incertezze sulla presenza italiana. La questione si inserisce in un quadro più ampio di discussioni e decisioni che ancora non hanno trovato una posizione definitiva. La partecipazione o meno dell’Italia sarà comunicata nelle prossime settimane, mentre il dibattito pubblico si fa sempre più acceso.

di Mario Agostinelli e Domenico Vito Nel silenzio climatico generato dal frastuono dei conflitti e dal caos geopolitico globale, sotto l’indifferenza di un mondo ormai assuefatto ad un manipolo di despoti, ma nell’attenzione di molti della società civile si terrà nella città colombiana di Santa Marta, dal 24 al 29 aprile 2026, la prima Conferenza internazionale dedicata alla transizione dai combustibili fossili. Ufficialmente promossa da Colombia e Paesi Bassi, l’iniziativa si propone come uno spazio di dialogo e cooperazione tra Stati, governi locali e altri stakeholder che riconoscono l’urgenza di abbandonare progressivamente le fonti fossili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia parteciperà o no alla conferenza sulla transizione in Colombia? Dal governo mosse contraddittorie

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