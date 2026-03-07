La Locride protagonista in Colombia | l’esperienza calabrese alla Conferenza internazionale sulla riforma agraria

La Locride ha partecipato alla seconda Conferenza Internazionale sulla Riforma agraria e lo Sviluppo a Cartagena, in Colombia. Il rappresentante della Copagri Calabria, Francesco Macrì, ha preso parte all’evento, che ha visto coinvolti diversi attori internazionali impegnati nel dibattito sulle politiche rurali. La partecipazione calabrese si inserisce in un contesto di confronto globale sulle strategie di sviluppo agricolo e rurale.

Il presidente regionale Copagri Macrì porta a Cartagena il modello dei Gal e lo sviluppo rurale fondato su qualità, legalità e identità territoriale "Portare l'esperienza della Locride in un contesto internazionale come questo significa dimostrare che anche i territori più complessi possono costruire percorsi di crescita fondati sulla qualità, sulla legalità e sulla valorizzazione dei prodotti identitari- ha dichiarato Macrì- al rientro dalla missione istituzionale. Le politiche di sviluppo rurale devono continuare a sostenere modelli partecipativi come quello dei Gruppi di Azione Locale (Gal), capaci di generare sviluppo dal basso e rafforzare il legame tra comunità, imprese agricole e istituzioni".