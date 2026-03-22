Lunedì prossimo, la politica italiana si trova di fronte a una serie di sfide dopo la chiusura delle urne del referendum sulla giustizia. Tra le questioni che tengono banco ci sono le decisioni prese in Parlamento e le reazioni delle forze politiche alle consultazioni popolari. La situazione si sviluppa in un momento di tensioni legate alle rotte di Hormuz e alle relazioni internazionali.

La politica italiana si sveglierà davanti a una serie di delicate sfide lunedì prossimo alla chiusura delle urne del referendum approvativo per la giustizia. Se vince il no, la conclusione è più semplice. Al di là degli infingimenti, dei distinguo, il governo avrà subito un colpo. Le conseguenze del colpo saranno incerte, perché l’opposizione non appare pronta a raccogliere i semi della vittoria e poi i veri vincitori sono i giudici, che per loro natura sono “extra parlamentari”. Quindi non è chiaro come potrà comporsi politicamente questa bizzarra alchimia, ma almeno il messaggio sarà stato chiaro. Se vince il sì il messaggio sarà invece più ambiguo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tra urne e Hormuz, l’Italia cerca una linea. Scrive Sisci

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