L' Italia batte il Portogallo a racquetball ma con giocatori distanti 2.400 chilometri
In una partita di racquetball tra Italia e Portogallo, la squadra italiana ha ottenuto la vittoria. I giocatori distano circa 2.400 chilometri tra loro. Durante l'incontro, un giocatore italiano ha colpito la pallina con sicurezza, facendola rimbalzare lungo il campo. La pallina non è visibile al pubblico durante questa azione.
La pallina, colpita con gesto sicuro da Emanuele, rimbalza da un capo all'altro del campo, ma non è visibile al pubblico. Com'è possibile? Eppure il gesto compiuto dallo studente dell'Istituto superiore “Ascione” di Palermo, è da manuale. Dall'altro lato del campo c'è Pedro, studente portoghese.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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