L' Italia batte il Portogallo a racquetball ma con giocatori distanti 2.400 chilometri

In una partita di racquetball tra Italia e Portogallo, la squadra italiana ha ottenuto la vittoria. I giocatori distano circa 2.400 chilometri tra loro. Durante l'incontro, un giocatore italiano ha colpito la pallina con sicurezza, facendola rimbalzare lungo il campo. La pallina non è visibile al pubblico durante questa azione.