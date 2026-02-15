Grosso Byd Italia | I nostri clienti aperti al cambiamento In arrivo ricariche per 400 chilometri in 5 minuti
Grosso di Byd Italia annuncia che i clienti sono pronti a cambiare, offrendo ricariche di 400 chilometri in soli cinque minuti. La novità arriva mentre l’azienda prepara nuove soluzioni di ricarica più veloci e accessibili, puntando a migliorare l’esperienza di chi sceglie le auto elettriche. A breve, saranno disponibili in diverse aree pubbliche, per facilitare gli spostamenti quotidiani.
“Per Byd il 2025 ha rappresentato un anno importante non solo per le vendite sul mercato italiano (23.621 unità, in crescita del 747,8% sul 2024 per una quota di penetrazione parti all’1,5%, ndr), ma anche per le promesse mantenute sulla strategia del post-vendita con il magazzino ricambi. I tempi di consegna sono sotto i due giorni nel 98% dei casi. Tutto questo ci permette di lavorare nel modo migliore. L'apertura anche del secondo polo logistico, a Gioia Tauro, ci permette di avere consegne nel Centro-Sud sempre più efficienti e omogenee tra Nord e Mezzogiorno. La nuova gamma prodotti, del resto, sarà molto concentrata sulla tecnologia super ibrida DM-i che fungerà anche come volano per le vendite nel Centro-Sud del Paese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
