L’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran l’idea dell’inviato di Trump | protesta Teheran Abodi | Non è opportuno

Un'ipotesi di cambio di partecipazione ai Mondiali 2026 ha suscitato reazioni ufficiali. Un inviato di un ex presidente degli Stati Uniti avrebbe proposto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia, basandosi sui quattro titoli mondiali vinti dagli Azzurri. La richiesta, che sembra essere stata avanzata senza conferme ufficiali, ha incontrato la reazione di un rappresentante italiano, il quale ha dichiarato che non sarebbe opportuno procedere in tal senso.

L’Italia ai Mondiali 2026 al posto dell’Iran. È la richiesta avanzata da Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, che avrebbe chiesto alla Fifa di valutare uno scambio, sostenendo che i quattro titoli mondiali vinti dagli Azzurri ne giustificherebbero la partecipazione. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il piano è uno «sforzo per riparare i legami fra Trump e la premier Giorgia Meloni » dopo gli attacchi del presidente al Papa per la guerra in Iran. Zampolli al “Financial Times”. «Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Open.online La risposta dell'Iran a Trump: Attacchi devastanti - Agorà 02/04/2026 Notizie correlate “Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”, l’appello dell’inviato Usa Zampolli a Trump(Adnkronos) – 'Appello' a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si... L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran"L'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali del 2026 che si disputeranno in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Italia e ripescaggio Mondiali, Infantino alleato azzurri? Ex membro Fifa accende speranze; Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran: la proposta alla Fifa di Paolo Zampolli, inviato di Trump; L'Italia ai Mondiali 2026 al posto dell'Iran, la proposta degli Usa per fare pace con Giorgia Meloni. 'L'Italia ai Mondiali al posto dell'Iran', l'idea dell'inviato di Trump. No di Abodi e BuonfiglioL'inviato speciale di Donald Trump Paolo Zampolli ha chiesto alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia alla Mondiali del 2026. (ANSA) ... ansa.it Italia ripescata ai Mondiali? Iran protesta: Non si vince con la politicaL'Iran 'boccia' il ripescaggio dell'Italia ai prossimi Mondiali. L'ambasciata iraniana a Roma ha infatti commentato la notizia del Financial Times sulla proposta che sarebbe arrivata dall'inviato di D ... adnkronos.com Sono venute a trovarci le giocatrici dell’Amsicora, campionesse d’Italia per la decima volta nel 2025 nell’Hockey su prato. Un’eccellenza dello sport sardo da ammirare e sostenere. Complimenti ragazze, verso i prossimi traguardi! - facebook.com facebook Ci siamo assunti la responsabilità, di fronte agli italiani, di garantire il pieno funzionamento dei centri in Albania. E nonostante la sinistra si sia affannata in questi mesi a costruire narrazioni strumentali, la realtà l’ha puntualmente smentita. Il protocollo Italia-Alb x.com