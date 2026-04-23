Paolo Zampolli, incaricato speciale del presidente americano per le Partnership globali, ha inviato una richiesta ufficiale alla FIFA. La proposta prevede di sostituire l’Iran con l’Italia come squadra qualificata ai prossimi Mondiali di calcio. La comunicazione è stata presentata in vista della fase di selezione delle nazionali partecipanti, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La decisione finale spetta all’organizzazione internazionale del calcio.

Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per le Partnership globali, ha chiesto alla Fifa di sostituire l’Iran con l’Italia per i prossimi Mondiali di calcio. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Zampolli ha proposto lo scambio al presidente della Federcalcio internazionale, Gianni Infantino, e a Donald Trump, in quanto leader del Paese co-organizzatore del torneo, che si disputerà in estate anche in Messico e in Canada. Secondo fonti vicine alla vicenda, il rappresentante repubblicano ha sostenuto che i quattro titoli mondiali vinti dalla nazionale azzurra giustificano l’assegnazione del posto dell’Iran. Secondo quanto riferito da alcune fonti al quotidiano britannico, il piano mira a r icucire i rapporti tra Trump e la premier Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei giorni scorsi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: la proposta di Zampolli, inviato speciale di Trump

Zampolli, l'inviato di Trump: «Ho proposto di sostituire l'Iran con l'Italia»

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