Gli studenti della scuola Don Milani hanno organizzato un evento dedicato all’inclusione, coinvolgendo una classe del liceo. Due figure pubbliche hanno partecipato all’accoglienza e hanno incontrato i ragazzi, che stanno portando avanti un progetto di promozione della lingua dei segni italiana (LIS). L’iniziativa mira a diffondere l’uso della LIS e a favorire l’integrazione tra studenti con diverse esigenze.

? Cosa sapere Marcello Pittella e Marika Padula accolgono la classe V A del Don Milani a Potenza.. Il progetto LIS degli studenti mira a replicare il modello di inclusione nelle scuole regionali.. Questa mattina, nella sala E. Scardaccione del Palazzo del Consiglio regionale, Marcello Pittella e Marika Padula hanno accolto la classe V A dell’Istituto comprensivo Don Milani-Leopardi di Potenza per celebrare un percorso di inclusione che ha ottenuto il riconoscimento del Presidente della tramite l’iniziativa I nuovi Alfieri della. L’incontro, promosso dalla Garante regionale per la disabilità, ha messo al centro della scena un gruppo di studenti capace di trasformare la Lingua dei Segni Italiana in un ponte relazionale per integrare una compagna con disabilità sensoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - LIS: gli studenti del Don Milani creano un ponte di inclusione

Notizie correlate

Leggi anche: Studenti Don Milani in diretta: arte e tecnica al centro

Porte aperte alla Don Milani : sabato 31 gennaio la scuola si presenta tra innovazione e inclusioneOpen day per scoprire l’offerta formativa, le famiglie potranno visitare i diversi plessi: “La nostra missione è costruire una scuola che sia casa...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Non solo Alfieri, Mattarella premia le classi dell'inclusione: quattro targhe alle scuole che hanno fatto dell'amicizia una lingua universale; Targa Alfiere della Repubblica per la Classe V A della scuola primaria Grippo dell'Istituto Don Milani-Leopardi di Potenza, intervento sindaco di Potenza Telesca e assessore alla Pubblica Istruzione D'Andrea.

Gragnano, Valzer dei maturandi: l'evento per gli studenti del don Lorenzo MilaniUn evento per il territorio da qualche anno. Per salutar gli studenti ad un passo dalla maturità. Quasi un debutto in società, come spiegano dall'Istituto Don Lorenzo Milani guidato dal preside ... ilmattino.it

Festa della Toscana. Premiati gli studenti. Cortometraggi ispirati ai temi cari a Don MilaniDalla Costituzione alla guerra, dalla lotta alle disuguaglianze alla scuola definita maestra di cittadinanza, fino al concetto di umanità. Questi temi, concepiti da Don Lorenzo Milani e ancora oggi ... lanazione.it

PITTELLA E PADULA PREMIANO CLASSE V A DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-LEOPARDI DI POTENZA: REPORT E FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/pittella-e-padula-premiano-classe-v-a-dellistituto-comprensivo - facebook.com facebook