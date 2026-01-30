Porte aperte alla Don Milani | sabato 31 gennaio la scuola si presenta tra innovazione e inclusione

Sabato 31 gennaio la scuola Don Milani apre le porte ai genitori e ai cittadini. L’obiettivo è mostrare come l’istituto stia puntando su innovazione e inclusione, senza fermarsi, ma continuando a rinnovarsi. La scuola vuole mettere al centro il benessere di bambine, bambini e famiglie, e invita tutti a scoprire cosa fa ogni giorno per loro.

Open day per scoprire l'offerta formativa, le famiglie potranno visitare i diversi plessi: "La nostra missione è costruire una scuola che sia casa per tutti, dove ogni bambino possa trovare gli strumenti per fiorire" Una scuola che non si ferma, ma che anzi rilancia la propria sfida educativa mettendo al centro il benessere delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie. Domani, sabato 31 gennaio, la direzione didattica "Don Milani" di Terni aprirà le sue porte per l'atteso open day, un'occasione speciale per scoprire un'offerta formativa d'eccellenza, radicata nella tradizione ma con lo sguardo fermamente rivolto al futuro.

