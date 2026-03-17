Mercoledì 18 marzo alle ore 15.00 si svolgerà una trasmissione radiofonica in diretta durante la quale gli studenti dell’istituto Don Milani di Venegono Inferiore condivideranno le loro esperienze e progetti nel campo dell’arte e della tecnica. L’evento coinvolge gli studenti dell’istituto che prenderanno parte alla trasmissione, parlando delle loro attività e delle materie che studiano.

Mercoledì 18 marzo alle ore 15.00 si terrà una diretta radiofonica che darà voce agli studenti dell’istituto Don Milani di Venegono Inferiore. Ilaria Marchesin, Nicolò Manasseri, Federica Milia, Andrea Catella e Nicolò Magnaguagno saranno i protagonisti della trasmissione su Radio Materia. L’incontro non sarà solo un elenco di materie scolastiche, ma un’analisi concreta delle scelte formative e dei progetti futuri in corso. Offerta formativa tra tradizione tecnica e nuove competenze. La struttura dell’istituto si divide nettamente tra due sedi con percorsi distinti per rispondere alle esigenze del territorio lombardo. Nella sede di Venegono Inferiore opera il percorso liceale artistico con indirizzi specifici come Grafica, Arti Figurative Plastico Pittorico, Architettura e Ambiente, oltre ad Audiovisivo e Multimediale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti Don Milani in diretta: arte e tecnica al centro

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