Lipu conquista nuovi ettari al Lago di Sibolla | salvati i narcisi

La Lipu ha acquistato sei ettari di terreno vicino al lago di Sibolla, ampliando la riserva naturale e rafforzando la protezione degli habitat locali. La zona interessata comprende aree che rientrano nella riserva riconosciuta dalla Convenzione di Ramsar, un accordo internazionale per la tutela degli ambienti umidi. Con questa operazione, l'organizzazione si occuperà direttamente della gestione di questi territori, contribuendo alla conservazione degli ecosistemi e delle specie che vi abitano.

? Cosa sapere La Lipu acquisisce sei ettari di terreni presso la riserva del lago di Sibolla.. L'operazione garantisce la gestione diretta di habitat protetti dalla Convenzione di Ramsar.. Nello studio del notaio Roberto Centoni ad Altopascio, quattro proprietari hanno siglato l’atto per il passaggio di sei ettari e mezzo di terreni alla Lipu, blindando una porzione fondamentale della riserva naturale del lago di Sibolla. L’operazione, che si è concretizzata nei giorni scorsi, nasce da un gesto di grande generosità: due soci sostenitori dell’associazione hanno infatti deciso di donare queste aree, garantendo una tutela ancora più capillare di uno dei polmoni verdi più delicati della Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lipu conquista nuovi ettari al Lago di Sibolla: salvati i narcisi Notizie correlate Al via i lavori per la rigenerazione del parco nord (più di 4 ettari): previsti sport, natura e nuovi servizi [FOTO]Iniziano i lavori per la rigenerazione degli oltre 4 ettari del parco nord di Pescara al cui interno saranno tre gli elementi distintivi: sport,... Scoppia un maxi incendio sul lago Maggiore: in fiamme oltre 10 ettari di bosco, evacuati i residentiUn vasto incendio ha colpito la sponda lombarda del lago Maggiore tra sabato 4 e domenica 5 aprile.