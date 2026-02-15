Al via i lavori per la rigenerazione del parco nord più di 4 ettari | previsti sport natura e nuovi servizi FOTO

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco nord di Pescara, causati dalla necessità di rinnovare un’area abbandonata da anni. Il progetto prevede di trasformare più di quattro ettari di verde, aggiungendo strutture sportive, spazi naturali e servizi utili ai cittadini. Un esempio concreto è la creazione di un’area attrezzata per il fitness all’aperto e un percorso naturalistico più accessibile.

Iniziano i lavori per la rigenerazione degli oltre 4 ettari del parco nord di Pescara al cui interno saranno tre gli elementi distintivi: sport, natura e nuovi servizi.«Ci sarà un'area interamente rigenerata», spiega Carlo Masci, «sarà un processo che darà nuova linfa a Pescara nord e a tutta la città». «Pescara», prosegue Masci, «si prepara ad assistere alla trasformazione di una vasta area, di oltre quattro ettari, in un nuovo polmone verde, nell'area urbana». Poi vengono elencati i dettagli: «Il progetto del parco nord punta a riqualificare uno spazio destinato a verde pubblico dal Prg (piano regolatore generale), trasformandolo in un sistema forestale integrato capace di connettere la città al lungomare e di ampliare i servizi ecosistemici della riserva naturale pineta Santa Filomena.