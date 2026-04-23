Lions Club Asti Alfieri | Francesca Ragusa guida il nuovo corso

Dal primo luglio 2026, la guida del Lions Club Asti Alfieri passa a Francesca Ragusa, che assumerà la carica di presidente. Il nuovo direttivo, composto da Marco Fernicola e Marta Ferrero, ha scelto di proseguire le attività già avviate, mantenendo la continuità operativa. La nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane e segna un passaggio di testimone all’interno dell’associazione.

? Cosa sapere Francesca Ragusa sarà presidente del Lions Club Asti Alfieri dal 1 luglio 2026.. Il nuovo direttivo con Marco Fernicola e Marta Ferrero punta sulla continuità operativa.. Il nuovo corso del Lions Club Asti Alfieri prende ufficialmente forma con l’elezione di Francesca Ragusa a presidente per il periodo sociale 2026-2027, che entrerà in carica il prossimo 1° luglio. Le consultazioni interne, regolate dalle norme statutarie dell’associazione, hanno definito la squadra che guiderà il sodalizio astigiano nei prossimi mesi. Oltre alla guida della dottoressa Ragusa, il direttivo vedrà la partecipazione di Marco Fernicola nel ruolo di primo vicepresidente, affiancato da Marta Ferrero come seconda vicepresidente e da Nicola Trinchero, incaricato delle funzioni di cerimoniere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lions Club Asti Alfieri: Francesca Ragusa guida il nuovo corso Notizie correlate Asti: Corso Alfieri riaperto, ZTL attiva e nuova viabilità in centro storico. Lavori su via Aliberti in corso.Asti Riconnette il Centro: Corso Alfieri Riapre al Traffico Dopo Interventi Asti ha restituito la piena funzionalità a Corso Alfieri, tra Piazza Roma... Z Club Asti: Martina Giacosa guida il nuovo biennioLa guida dello Z Club di Asti è passata ufficialmente a Martina Giacosa, che assumerà la presidenza per il prossimo biennio sociale. Panoramica sull’argomento Si parla di: Lions Club Asti Alfieri, eletto il nuovo Consiglio Direttivo: Francesca Ragusa è la presidente. Lions Club Asti Alfieri, eletto il nuovo Consiglio Direttivo: Francesca Ragusa è la presidenteCome previsto dagli organi statutari, nei giorni scorsi si sono tenute le votazioni per eleggere il nuovo Direttivo che guiderà il Lions Club Asti Alfieri nel prossimo anno sociale 2026-2027. Sarà ... atnews.it Festa dei vini e solidarietà con il Lions Club Asti Host a Costigliole d’AstiLa tradizionale conviviale della Festa dei Vini del Lions Club Asti Host per celebrare le eccellenze del territorio si è svolta giovedì 16 aprile presso ... atnews.it