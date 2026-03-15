Z Club Asti | Martina Giacosa guida il nuovo biennio

Martina Giacosa è stata nominata presidente dello Z Club di Asti per il prossimo biennio sociale. La sua nomina è stata resa ufficiale, segnando l'inizio di un nuovo periodo di gestione per l'associazione. La nomina riguarda esclusivamente il ruolo di leadership e la direzione delle attività future del club. La comunicazione è stata resa pubblica direttamente dall'organizzazione.

La guida dello Z Club di Asti è passata ufficialmente a Martina Giacosa, che assumerà la presidenza per il prossimo biennio sociale. La cerimonia si è tenuta nei giorni scorsi, segnando un momento di continuità nel percorso formativo delle studentesse della provincia astigiana. Fiamma Rasero ha concluso il suo mandato dopo aver coordinato diverse iniziative di sensibilizzazione e progetti rivolti alla comunità locale. Il passaggio di consegne non è solo un cambio formale, ma rappresenta l’evoluzione costante di una rete giovanile legata a Zonta International. Il nuovo ciclo di leadership femminile. Il testimone è stato affidato a Martina Giacosa, che guiderà il gruppo per due anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Z Club Asti: Martina Giacosa guida il nuovo biennio Articoli correlati Leggi anche: Panathlon Club, Antonella Attanasio eletta presidente per il nuovo biennio: tutti i nomi del nuovo direttivo Sporting Club di Martina Franca: Andrea Castellana nuovo direttore sportivo Decisione del consiglio direttivoDi seguito il comunicato: Il Consiglio Direttivo dello Sporting Club Asd di Martina Franca ha nominato Andrea Castellana Direttore Sportivo del... Contenuti e approfondimenti su Club Asti Passaggio di consegne nello Z Club di Asti: Martina Giacosa nuova presidenteCambio alla guida dello Z Club di Asti, il club delle giovanissime legato a Zonta International e promosso dallo Zonta Club Asti. Nei giorni scorsi si è ... atnews.it Z Club di Asti, passaggio di consegne: Martina Giacosa è la nuova presidenteFiamma Rasero lascia la guida dopo un biennio di attività. Accolta una nuova socia, Martina Monticone dello Z Club di Asti, studentessa dell'IIS Pellati di Nizza Monferrato ... lavocediasti.it