L'Inter ha comunicato ufficialmente che Calhanoglu rimarrà in rosa e che il suo rinnovo di contratto è prossimo. La decisione è stata presa prima della partita contro il Como, nonostante la doppietta dell’attaccante. La scelta è stata influenzata dal pressing del responsabile degli allenamenti e dalla volontà del calciatore di continuare con la squadra. La società ha confermato l’incedibilità del centrocampista turco.

Saracinesca abbassata: not for sale, direbbero gli inglesi. Incedibile. L’Inter si è convinta. O meglio è stata convinta dai fatti, dalla realtà dei numeri e dell’emozione, ancora prima della doppietta che ha disilluso il Como: Hakan Calhanoglu è un fuoriclasse irrinunciabile, anche se ha 32 anni e un contratto da rinnovare. "È mezza squadra, quando c’è un regista come lui in mezzo al campo anche i compagni stanno più tranquilli, perché sanno di potergli passare i palloni bollenti" sostiene Vincenzo Montella, ct della Turchia che con Calhanoglu ha riconquistato (beato lui) il Mondiale dopo 24 anni. Fabregas, sconfitto essenzialmente dal genio che ha il cuore sul Bosforo ma si è formato in Germania, ha osservato dopo la semifinale di Coppa Italia: "Un calciatore del genere è inimitabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter ha deciso: Calhanoglu è incedibile, presto il rinnovo

INTER-ROMA, CALHANOGLU FA ESPLODERE SAN SIRO!

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