Ultimissime Inter LIVE | probabile formazione contro il Como Calhanoglu ha deciso di restare

Nelle ultime ore si stanno definendo le scelte per la prossima partita contro il Como, con alcune indicazioni sulla formazione titolare. Nel frattempo, è stato comunicato che il centrocampista ha deciso di rimanere in squadra anche nella prossima stagione. Le notizie arrivano direttamente dal quartier generale del club, aggiornando sui piani e le decisioni prese nelle ultime ore.

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