L' installazione in via Tortona che non si vede a occhio nudo | ecco cosa nascondono i messaggi in codice
Durante la Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile, un'installazione chiamata The colorful district viene allestita negli spazi di Officina 14 in via Tortona 14. L'opera, promossa da un'azienda di elettronica di consumo, presenta messaggi in codice nascosti, che non sono visibili a occhio nudo. La mostra si inserisce nel programma dell'evento dedicato al design e all'innovazione.
In occasione della Milano Design Week, dal 20 al 26 aprile, Hisense allestisce negli spazi di Officina 14, in via Tortona 14, un'installazione intitolata The colorful district. Il progetto non è una semplice esposizione di prodotti, ma un percorso a tappe dove il colore e la tecnologia.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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