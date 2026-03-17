Il Fisco monitora attentamente tutte le operazioni svolte tramite PayPal, Revolut e conti esteri, senza fare distinzioni tra residenti e non. Le autorità fiscali controllano ogni movimento finanziario, anche quelli effettuati attraverso piattaforme digitali e banche straniere. La normativa vigente prevede la comunicazione di determinati dati e transazioni, rendendo rischioso tentare di nascondere o non dichiarare queste movimentazioni.

Appoggiarsi a operatori finanziari con sede all'estero non è sufficiente, come tanti ritengono erroneamente, a mettersi al riparo dai controlli dell' Agenzia delle Entrate: gli strumenti a disposizione del Fisco si sono affinati a tal punto da rendere quasi impossibile occultare movimenti di denaro anche aldilà dei confini nazionali. Aprire un conto con Revolut o Paypal, due degli intermediari più utilizzati anche in Italia, non significa mettersi al riparo dai radar dell'AdE semplicemente perché non rispondono alle norme richieste agli operatori nazionali. Gli istituti di credito con sede nel nostro Paese, infatti, devono periodicamente inviare i saldi e i movimenti dei conti correnti all'Archivio dei rapporti finanziari, banca dati dell'Anagrafe Tributaria gestita per l'appunto dall'Agenzia delle Entrate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio a PayPal, Revolut e i conti all'estero: il Fisco vede tutti i movimenti. Ecco cosa rischi

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Usare PayPal e Revolut non vi farà sparire dai controlli del Fisco: ecco perchéConti esteri digitali non garantiscono anonimato fiscale: l'Italia può monitorare e chiedere dettagli grazie a norme e cooperazione internazionale. tech.everyeye.it