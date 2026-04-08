Capita a molte persone di sperimentare un tremolio involontario dell'occhio, un fastidio che può manifestarsi sporadicamente o più frequentemente. Questa condizione, conosciuta come fascicolazione o mioclono, spesso si presenta come un movimento rapido e ripetuto di uno dei muscoli dell'occhio. Nel testo si approfondiscono le possibili cause di questa condizione, i rimedi temporanei e le precauzioni per evitarne la ricomparsa.

Si tratta di un movimento solitamente innocuo spesso causato da stress, stanchezza, eccesso di caffeina o secchezza oculare che tende a risolversi spontaneamente È capitato a tutti almeno una volta e a qualcuno accade spesso, quel fastidiosissimo e inarrestabile tremolio dell'occhio a cui pare non ci sia rimedio, almeno nel breve termine. L'occhio che trema (blefarospasmo) è una contrazione involontaria e temporanea del muscolo palpebrale tecnicamente noto come miochimia palpebrale o fascicolazione. Si tratta di un movimento solitamente innocuo spesso causato da stress, stanchezza, eccesso di caffeina o secchezza oculare che tende a risolversi da solo riposando e riducendo gli stimolanti. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Ti trema l’occhio? Ecco di cosa si tratta, come farselo passare ed evitare che torni

Miochimia palpebrale, che cos'è il fenomeno dell'occhio che trema e come si curaChe cos’è esattamente? La miochimia palpebrale è una contrazione involontaria e intermittente dei muscoli della palpebra, percepita come un tremolio...

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